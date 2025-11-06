Durante la judicialización de Juan Carlos Suárez por su presunta participación en el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, la Fiscalía reveló el testimonio de un testigo que estaba en una tienda Oxxo cerca al bar Before Club, situado en la localidad capitalina de Chapinero, en donde habría ocurrido la primera aparente agresión contra la víctima.

El testigo habría narrado la supuesta primera agresión al joven estudiante y la conversación que habrían tenido los cuatro presuntos implicados.

El testigo, al parecer, aseguró que luego de estar en el bar Before fue hacia la tienda mencionada, en donde vio a Moreno y su amigo, que estaban disfrazados de los personajes principales de la novela y posterior película de ‘El club de la pelea’.

“Observó cuando llegó un chico calvo, de tez blanca, contextura atlética y musculoso que tenía la cara pintada de rojo y negro”, dijo la fiscal, agregando que el supuesto agresor “le da un golpe en la nuca al chico” y luego las mujeres que fueron capturadas le gritaron a la víctima: “Ahí tiene para que siga acosando”.

El presunto testigo contó que una de sus amigas le preguntó a la mujer vestida de negro qué había pasado, a lo que esta aparentemente le respondió que “el chico disfrazado de Tyler Durden -uno de los personajes de ‘El club de la pelea’- estaba acosando mujeres”.

Luego, cuando el estudiante y su amigo caminaban por la calle, el testigo supuestamente aseguró que el capturado al parecer dijo: “¿Será que lo persigo?, aliéntenme”. A lo que una de las mujeres aparentemente le respondió: “¿No que mucho kick Boxing?, yo le hubiera pegado más”.

Luego de otras palabras más, el testigo al parecer dice que el presunto victimario sale corriendo y supuestamente agrede a la víctima en la calle.