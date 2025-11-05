Un ciudadano extranjero de 65 años falleció el pasado lunes festivo 3 de noviembre en un sector exclusivo de Medellín, Antioquia.

De acuerdo al reporte preliminar, fue identificado como Eric Lars Kirkegaard, estadounidense. Se conoció que iba saliendo de un hotel ubicado en El Poblado, cuando cerca de la carrera 29 número 1 se desplomó y cayó tendido en el andén.

Según testigos, el hombre empezó a sentirse mal, teniendo dificultades para respirar. La emergencia fue reportada a la línea 123, pero cuando paramédicos llegaron al sitio ya estaba sin signos vitales.

La hipótesis que se maneja es que al hombre de 65 años le habría dado un infarto. El cuerpo del estadounidense fue trasladado a Medicina Legal por las autoridades correspondientes para determinar la causa de su muerte.

Las autoridades locales empezaron las investigaciones para descartar cualquier factor externo en la muerte del ciudadano extranjero.

Este caso se suma a la muerte de otros ciudadanos extranjeros en Medellín y su zona metropolitana en los últimos meses.

En el mes de octubre pasado se reportó la muerte de un ciudadano mexicano y la intoxicación de cuatro personas que lo acompañaban, también extranjeros, en el municipio de Itagüí. Las primeras hipótesis señalan que este caso estaría relacionado con el consumo de escopolamina, sustancia usada con frecuencia en delitos cometidos contra turistas.