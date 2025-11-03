A través de un boletín de prensa, la Fiscalía informó que capturó y judicializó a cuatro presuntos integrantes de la red Los de la Pradera, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario señalados de mover toneladas de marihuana desde el suroccidente del país.

“Toneladas de marihuana ocultas entre alimentos, bebidas, madera y otros productos legales eran enviadas por vía terrestre desde el suroccidente hacia diferentes ciudades del Eje Cafetero, norte, centro y oriente del país”, indicó el ente acusador.

Agrega el reporte en este sentido que la organización ilegal es señalada de coordinar la salida del estupefaciente de zonas de producción ilícita en Tacueyó y Miranda (Cauca), trasladarlo a bodegas ubicadas en las afueras de Cali, definir los métodos de camuflaje en tractocamiones y su posterior salida a diferentes destinos nacionales.

Fiscalía General de la Nación

Por ello, el organismo de investigación penal identificó a cuatro de los señalados integrantes de este grupo delictivo, los cuales fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional en Yumbo (Valle), Cali, Armenia y Miranda (Cauca).

“En los procedimientos fueron incautados cinco teléfonos celulares, un camión y 349 cajas de cartón que contenían 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 643 millones de pesos, además de documentos de transporte y manifiestos de carga”, se lee en el comunicado.

Los capturados fueron imputados por el delito de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes.

“Los afectados con la decisión son: Jhon Freddy Morales Jagua, alias Bola, presunto cabecilla y financiador; Fabio Nelson Vasco Castañeda, alias El Varado, quien sería el encargado de establecer las formas de ocultamiento de los alijos y su transporte; Elvin Andrés Villarreal Urzola, alias El Costeño, señalado de acopiar los estupefacientes en Cali y preparar los envíos; y José Julián Manrique Tovar, propietario de camiones usados que estarían al servicio del entramado criminal”, informó la Fiscalía.

En total, a esta red se le ha incautado cerca de dos toneladas de marihuana y seis vehículos, y capturado a nueve personas en situación de flagrancia, en cinco procedimientos distintos.