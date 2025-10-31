El avión presidencial, en el que se transportaba el jefe de Estado Gustavo Petro en su viaje por Medio Oriente, habría tenido nuevos inconvenientes, debido a que el mandatario pertenece a la Lista Clinton.

Leer más: Los videos del accidente en El Recreo, donde tres mujeres fueron arrolladas por un bus de servicio público

Según reveló W Radio, “el incidente ocurrió saliendo de Riyadh en Arabia Saudita hacia El Cairo en Egipto”. Recientemente, al parecer, 10 empresas le negaron asistencia a la aeronave del presidente, por lo que habría tenido que intervenir el alto Gobierno.

Aunque el problema se solucionó momentáneamente, el medio antes citado señaló que todo se debió a la decisión de Estados Unidos de incluir al mandatario en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Ver también: Agentes de la Dijín capturan en Barranquilla a Emilio Tapia para que cumpla su condena por el caso de Centros Poblados

Cabe recordar, que esta misma semana se conoció que compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid (España), negaron el abastecimiento de combustible al avión presidencial, en medio del viaje del mandatario hacia Arabia Saudí, lo que desató gran polémica y el rechazo del Gobierno colombiano.

Sin embargo, el jefe de Estado señaló en su cuenta de X que: “Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde en el África. España me ayudó, al contrario”.