El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, negó este martes en un comunicado que se esté pensando en cambiar la cúpula de las Fuerzas Militares.
“Se ha difundido un rumor infundado sobre un supuesto cambio en la estructura de mando de las Fuerzas Militares, a partir de una entrevista otorgada por el ministro de Defensa a un medio de comunicación”, indicó la cartera de seguridad.
Por ello, señaló, es importante precisar que “en ningún momento se anunció o confirmó un relevo de cúpula militar”.
Ante lo que afirmó que “dicha información es falsa y no corresponde a la realidad”.
En este sentido, precisó que el Ministerio de Defensa, junto con la actual cúpula militar y de Policía, “continúa plenamente enfocado en la misión de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los colombianos”.
“Recordamos que los canales institucionales son las únicas fuentes oficiales para informar sobre aspectos organizacionales y operacionales del sector defensa”, concluyó el Ministerio.