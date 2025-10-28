El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, negó este martes en un comunicado que se esté pensando en cambiar la cúpula de las Fuerzas Militares.

Leer también: Desatención de pólizas de cumplimiento en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17, advierte Procuraduría

“Se ha difundido un rumor infundado sobre un supuesto cambio en la estructura de mando de las Fuerzas Militares, a partir de una entrevista otorgada por el ministro de Defensa a un medio de comunicación”, indicó la cartera de seguridad.

Por ello, señaló, es importante precisar que “en ningún momento se anunció o confirmó un relevo de cúpula militar”.

Ante lo que afirmó que “dicha información es falsa y no corresponde a la realidad”.

En este sentido, precisó que el Ministerio de Defensa, junto con la actual cúpula militar y de Policía, “continúa plenamente enfocado en la misión de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los colombianos”.

Importante: Desatención de pólizas de cumplimiento en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17, advierte Procuraduría

“Recordamos que los canales institucionales son las únicas fuentes oficiales para informar sobre aspectos organizacionales y operacionales del sector defensa”, concluyó el Ministerio.