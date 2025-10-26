El Frente de Guerra Oriental, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), publicó en la tarde de este sábado 26 de octubre nuevas pruebas de supervivencia de los dos agentes de la Dijín y dos más del CTI de la Fiscalía que están secuestrados en Arauca.

Leer también: Marco Rubio descarta la subida de los aranceles a Colombia como parte de las sanciones a Gustavo Petro

Se trata del subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, de la Dijín, y los agentes del CTI José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López Estrada.

Los cuatro hombres señalan estar en buen estado de salud y en los videos les envían mensajes a sus familiares. Los policías fueron secuestrados el pasado 20 de julio en la vía que conecta a Pueblo Nuevo con Panamá de Arauca, mientras que los agentes el 8 de mayo en el municipio de Fortúl.

Mensaje al Gobierno nacional

En los videos, los cuatro hombres secuestrados le han un llamado al Gobierno Nacional, así como a organizaciones de derechos humanos, para que gestionen su liberación.

Importante: Identifican a las cuatro víctimas de la masacre en Floridablanca, Santander

“Quiero pedirle al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, a la fiscal general, al director de la Policía, al director de investigación criminal, a la Defensoría del Pueblo, a la ONU, a la Iglesia católica, que por favor se agilicen esos trámites de liberación”, señala uno de los funcionarios.