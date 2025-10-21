Un trabajador que prestaba servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado falleció este lunes 20 de octubre tras sufrir un accidente en uno de los muelles de la terminal aérea. De acuerdo con las autoridades, el hecho se presentó a eso de las 8 de la mañana y un vehículo de la empresa Avianca estaría involucrado.

Hasta ahora no se conoce la identidad del trabajador ni los detalles precisos sobre las circunstancias que rodearon el accidente.

Ante ello, la aerolínea emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento y envió en mensaje de solidaridad de la familia.

“Nos entristece lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este difícil momento”, se lee.

Asimismo, aclaro que apenas ocurrió el accidente se notificó a las autoridades correspondientes y trasladó a la víctima a la Clínica Universitaria Colombia, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Sobre este caso, Avianca anunció que inició una investigación interna para conocer a detalle lo sucedido.

“La aerolínea inició una estricta investigación interna para entender lo ocurrido y está en total disposición para suministrar toda la información requerida a las entidades competentes.”, puntualiza.

Asimismo, la Aeronáutica Civil expresó: “Estamos a disposición de lo requerido como autoridad aeronáutica y estamos prestos para lo que esté a todo nuestro alcance. Nuestra solidaridad a sus allegados y a la compañía Talma.”