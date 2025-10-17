El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó este viernes que el Gobierno nacional firmará un millonario convenio con la empresa sueca Saab para adquirir los aviones de combate Gripen, y así fortalecer la capacidad operacional de la Fuerza Aérea Colombiana.

En entrevista con Mañanas Blu, el jefe de la cartera aseguró que “ese contrato va acorde a todos los pasos que se deben llevar a cabo para hacer una compra de esa envergadura”. Indicó que la inversión asciende a 168 billones de pesos, de los cuales 165 billones corresponden a la compra de las aeronaves y los 3 billones restantes se destinarán a la adaptación de infraestructura para recibir la nueva flota.

De igual manera, el mindefensa señaló que la adquisición de las aeronaves Gripen será una estrategia a largo plazo, específicamente a 50 años, con el objetivo de modernizar la defensa nacional.

“La financiación está asegurada, no afecta el presupuesto del año entrante. Ya se aprobaron las vigencias futuras y se espera iniciar los pagos a partir de 2027, en promedio de 3 a 3.5 billones de pesos anuales”, enfatizó Sánchez al medio antes citado.

Asimismo, el ministro de Defensa aseguró que lo único que “falta es revisar con lupa el contrato, que esté bien organizado y que tengamos esa capacidad que nos va a proteger por los próximos 50 años sin ningún problema”, puntualizó Sánchez.

E jefe de la cartera de Defensa, también indicó que el contrato con la empresa sueca se encuentra en su etapa final de revisión, y que se espera su firma antes de finalizar octubre.

Según Sánchez, la prioridad es garantizar las normas de transparencia y responsabilidad fiscal, revisando que todos los términos estén ajustados a ello.