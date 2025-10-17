Dos niñas indígenas nasa, de 14 y 15 años, que acababan de ser rescatadas del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, fueron nuevamente capturadas por otro grupo del mismo frente armado en el suroeste del país, denunció este jueves el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Según precisó el organismo en un comunicado, la guardia indígena acababa de rescatar a las dos menores de edad que habían sido reclutadas por el EMC, cuando cuatro hombres “fuertemente armados” los interceptaron, paralizando la “comisión humanitaria” y volviendo a reclutar a las dos niñas.

El Cric denunció que los disidentes además “hurtaron el vehículo de protección asignado” a la guardia indígena, agredió “física y psicológicamente a los familiares de las menores” y disparó contra los miembros de la guardia indígena.

El ataque se produjo el miércoles en el corregimiento de Timba, en el departamento del Valle del Cauca, una zona donde operan diferentes estructuras del EMC y otros grupos armados ilegales.

Disidencia narco paramilitar de la Dagoberto Ramos y Jaime Martínez ataca a comunidad, Autoridades tradicionales y Guardia Indígena en Cauca.



Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) October 16, 2025

La Defensoría del Pueblo solicitó este jueves al Estado promover “acciones que permitan proteger la vida, autonomía, autodeterminación y labor humanitaria que ejercen las autoridades étnicas en el territorio”.

También pidió al Gobierno impulsar acciones “que permitan el retorno con vida de los menores de edad víctimas de reclutamiento a su territorio, quienes actualmente se encuentran bajo el poder del grupo armado organizado”.

“Estos hechos constituyen una infracción evidente al Derecho Internacional Humanitario, especialmente al principio de distinción, según el cual los ataques deben ser dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil”, añadió la información.

ONU Derechos Humanos Colombia October 16, 2025

El suroeste de Colombia es escenario recurrente de ataques y enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).