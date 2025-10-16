Al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia, denunció este jueves la Defensoría del Pueblo, que pidió a las autoridades garantizar “la protección integral” de los menores de edad.

Leer más: Procuraduría demandó ante el Tribunal de Cundinamarca el contrato con Portugal para producción de pasaportes

“Las niñas, niños y adolescentes deben crecer en territorios de paz. Su futuro no puede ponerse en riesgo por el reclutamiento que hacen los grupos armados”, señaló la Defensoría en un mensaje publicado en sus redes sociales.

De los 123 menores reclutados, el 63 % son hombres y el 37 % mujeres. Igualmente, en el 47 % de los casos los jóvenes hacen parte de población indígena y el 46 % no se reconoce en ningún grupo étnico, mientras que el 7 % son afrocolombianos.

Le puede interesar: Nueva EPS responde a embargo de $422 mil millones ordenado en Caquetá

“Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Nariño son los departamentos con mayor número de casos”, agregó el organismo.

La Defensoría también actualizó la cifra de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes de 2024 y la elevó a 624 casos, de los cuales 62 % son hombres y 38 % niñas.

Lea además: Petro asegura que violencia crece en Ecuador por obstáculos para sacar cocaína desde Colombia

Sobre los casos del año pasado, esa institución señaló que el 41 % de los reclutamientos los cometió el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.

Le siguen disidencias sin especificar, con el 30 %; grupos sin identificar, con el 15 %, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 5 %.

Lea aquí: 17 años de cárcel para responsables del asesinato de la periodista María Victoria Correa Ramírez

Más de la mitad de los casos de 2024, 376, están concentrados en el convulso departamento del Cauca (suroeste), el principal bastión del Estado Mayor Central.