El comisionado de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, (CRC), Mauricio Vera, negó este martes que hubiera un intento de censura en la solicitud de información sobre las líneas editoriales que hiciera dicha entidad a los medios de comunicación.

Indicó que, muestra de ello, es que emitió una segunda circular en la que ya no se anuncia un plazo perentorio y eventuales sanciones sino que se asegura que la entrega del reporte es voluntaria.

“No es censura. Digamos, lo hemos aclarado, es en el marco de nuestras competencias poder conocer más el ejercicio de promoción, de pluralismo, que hacen los operadores”, dijo Vera en la emisora Blu Radio.

Recordó en este sentido que la Comisión tiene la obligación legal de “garantizar que haya un pluralismo en el ecosistema de la televisión en Colombia y haya imparcialidad informativa”.

Además, admitió el comisionado, “reconocemos el error que se cometió en la comunicación y que fue interpretado, y es que efectivamente la reserva de las fuentes es distinta a la línea editorial. La reserva de las fuentes es sagrada”.

“En la segunda circular se aclara que es un tema voluntario. En la rueda de prensa que hicimos el viernes también se aclara. Si no lo entregan, no tienen ninguna sanción y ninguna injerencia el canal. Si no lo hace, no hay problema, porque no es sancionatoria. Eso significa que no es necesario retirar la anterior porque la segunda aclara que como es voluntario pues no hay sanción”, concluyó Vera.