El sorteo del MiLoto, número 411, realizado este martes 8 de octubre, dejó a un nuevo ganador que se llevó el premio acumulado de $300.000.000 de pesos.
Los números ganadores fueron: 01 – 08 – 11 - 33 – 39. La compañía de apuesta reveló que el boleto ganador fue vendido a un colombiano en la ciudad de Bogotá, quien obtuvo su tiquete bajo la modalidad automática por la página web de Baloto.
Además del ganador del premio acumulado, el sorteo dejó un total de 8.847 personas ganadoras, por lo que se entregaron premios por $371.202.000.
Otros 22 participantes acertaron cuatro números y recibieron el premio individual de $673.750 cada uno, para un total de $14.822.500.
Por su parte, 745 personas obtuvieron $32.300 tras acertar tres cifras, mientras que los 8.079 jugadores que lograron coincidir dos números se llevaron un premio de $ 4.000, para un total de $32.316.000.
Ahora, con esta nueva entrega del premio mayor, el acumulado de MiLoto inicia en $120.000.000 de pesos para su próximo sorteo.
“Entre el 20 de octubre de 2023 y el 5 de octubre de 2025 MiLoto ha pagado 1.972.318 premios, entregando más $32.823 millones por todo el país”, indica el comunicado.