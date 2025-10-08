Compartir:
Por:  Redacción Tendencias

El sorteo del MiLoto, número 411, realizado este martes 8 de octubre, dejó a un nuevo ganador que se llevó el premio acumulado de $300.000.000 de pesos.

Los números ganadores fueron: 01 – 08 – 11 - 33 – 39. La compañía de apuesta reveló que el boleto ganador fue vendido a un colombiano en la ciudad de Bogotá, quien obtuvo su tiquete bajo la modalidad automática por la página web de Baloto.

¡MiLoto cayó en Barranquilla! El gran acumulado fue de $ 330 millones

Además del ganador del premio acumulado, el sorteo dejó un total de 8.847 personas ganadoras, por lo que se entregaron premios por $371.202.000.

Otros 22 participantes acertaron cuatro números y recibieron el premio individual de $673.750 cada uno, para un total de $14.822.500.

Por su parte, 745 personas obtuvieron $32.300 tras acertar tres cifras, mientras que los 8.079 jugadores que lograron coincidir dos números se llevaron un premio de $ 4.000, para un total de $32.316.000.

Ahora, con esta nueva entrega del premio mayor, el acumulado de MiLoto inicia en $120.000.000 de pesos para su próximo sorteo.

“Entre el 20 de octubre de 2023 y el 5 de octubre de 2025 MiLoto ha pagado 1.972.318 premios, entregando más $32.823 millones por todo el país”, indica el comunicado.