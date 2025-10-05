En la tarde de este domingo 5 de octubre se registró un nuevo atentado contra la fuerza pública en el país. Esta vez ocurrió en Puerto Jordán, Arauca, donde la base militar del Ejército fue atacada con explosivos, dejando como saldo al menos ocho personas heridas.

Los militares fueron evacuados rápidamente y llevados a centros asistenciales de la capital del departamento, Arauca. De acuerdo con las primeras versiones, dos de los uniformados están heridos de gravedad.

Medios locales indican que el atentado habría sido perpetrado con tatucos y cilindros bomba.

El Ejército se desplegó en la zona con el objetivo de evitar un segundo ataque y dar con los responsables del hecho.

Hace poco más de un año, el 17 de septiembre de 2024, esta misma base militar fue blanco de un ataque con explosivos, atribuido a la guerrilla del ELN, que dejó dos militares muertos y 26 heridos.