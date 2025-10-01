La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Santa Marta (Magdalena), Carlos Eduardo Caicedo Omar, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

La audiencia preparatoria de juicio contra el exalcalde de Santa Marta comenzará el próximo 3 de diciembre del año en curso.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en el trámite y celebración del contrato de obra que tenía por objeto la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira.

En este sentido, según la Fiscalía, el contrato tenía un plazo inicial de dos meses y tres días, un término abiertamente insuficiente para ejecutar un proyecto de la magnitud prevista.

“Esto generó cinco prórrogas contractuales, que sumaron 525 días adicionales para culminar las obras. La entrega final, que debía hacerse en diciembre de 2015, se dilató hasta el 11 de abril de 2019″, explicaron en un comunicado de prensa.

“No obstante, el contrato fue liquidado el 7 de marzo de 2022. Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de probables anomalías en el trámite del proceso contractual, entre estas, ausencia de estudios previos idóneos, falta de licencia de construcción, en el entendido de que el permiso urbanístico fue obtenido casi dos años después; planeación deficiente y plazos irreales; y pliegos de condiciones direccionados para beneficiar a un contratista específico”, agregaron.