Colombia registró entre septiembre de 2024 y agosto pasado su récord de exportaciones de café al sumar ventas por 5.400 millones de dólares, una cifra que “nunca antes había sido registrada”, informó este miércoles el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.

Leer también: Día Internacional del Café: ¿Por qué se celebra cada 1 de octubre?

“El valor de la cosecha de los 610 municipios cafeteros en los últimos doce meses ha sido de 22 billones de pesos (unos 5.400 millones de dólares), siendo el sector no minero, de mayor aporte económico para el país”, expresó Bahamón en un comunicado de su despacho.

Los principales mercados del café colombiano son Estados Unidos, con el 38 % de las compras, seguido de Alemania (8 %), Canadá (8 %), Bélgica (7 %), Japón (5 %), Corea del Sur (4 %) y China (3 %).

Igualmente, con 4.000 millones de árboles de café sembrados, Colombia se mantuvo como el país con la tercera mayor producción del mundo sólo por detrás de Brasil y Vietnam.

Importante: ¿Cuál es la diferencia entre tinto y café? La RAE lo explica

Colombia es el mayor productor mundial de café arábigo suave. El grano es desde hace un siglo un cultivo emblemático de Colombia, que se siembra en 23 de los 32 departamentos del país y es el producto número uno en exportaciones no mineras.

Del café viven 560.000 familias y en el país hay 842.000 hectáreas cultivadas, según cifras de la FNC.