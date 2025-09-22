La Policía capturó en Bogotá y en el municipio de Soacha a ocho presuntos integrantes de la banda ‘La 57’, acusada de ofrecer servicios sexuales en bares y aplicaciones de citas para luego drogar a sus víctimas y robarlas, informó este lunes la Alcaldía.

“Este es un resultado contundente contra bandas dedicadas al llamado ‘paseo millonario’, que en términos legales corresponde al delito de secuestro extorsivo”, señaló en un comunicado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El llamado ‘paseo millonario’ consiste en llevar a las víctimas a recorridos por cajeros electrónicos y establecimientos comerciales para obligarlas a retirar dinero o pagar con sus tarjetas.

Según las autoridades, la organización operaba en los barrios bogotanos de Chapinero y Teusaquillo. Allí seleccionaba a potenciales víctimas en bares o en aplicaciones de citas y, con engaños, las inducía a consumir licor adulterado o mezclado con otras sustancias para dejarlas en estado de indefensión.

Después las despojaban de sus pertenencias, las obligaban a entregar claves bancarias y, en algunos casos, las agredían físicamente, explicó el comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho.

El grupo luego realizaba compras en establecimientos comerciales y pedía préstamos millonarios desde las aplicaciones de las víctimas. Bajo esta modalidad, la investigación le atribuye al menos diez robos.

Entre los capturados figura el presunto cabecilla de ‘La 57’, alias El Costeño; el encargado de retirar el dinero de las cuentas bancarias y realizar compras fraudulentas, alias Martínez; y un hombre que, bajo la fachada de camarero, perfilaba a las víctimas y las agredía físicamente, alias Piña.

También el responsable de atraer a las víctimas con licor a bajo costo, alias Jean Pierre; y tres personas encargadas de contactar hombres mediante aplicaciones de citas, alias La Flaca, Asmira y María.

Los detenidos fueron imputados por hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Además, según las autoridades, registran antecedentes por homicidio y amenazas a testigos, entre otros delitos.