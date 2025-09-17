El soldado profesional Juan David Arrieta Vargas murió en medio de un operativo militar, en el que interceptaban a unos delincuentes, quienes habían robado una camioneta en Buga, Valle del Cauca.

Sobre este caso, la Tercera División del Ejército explicó que unidades motorizadas del Batallón de Artillería N.º 3 adelantaban las operaciones de persecución para detener a los criminales.

“Los responsables intentaron huir, lanzando el vehículo contra los soldados que se movilizaban en motocicleta, lo que derivó en un combate, al parecer, contra integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Adán Izquierdo, en el corregimiento La Magdalena, zona rural del municipio de Guadalajara de Buga.”, indicó la institución castrense.

“Como consecuencia del ataque con el vehículo, fue asesinado el soldado profesional Juan David Arrieta Vargas, y resultó herido el soldado profesional Hernán Escué Casamachín, quien fue evacuado al centro hospitalario más cercano y en estos momentos recibe atención médica especializada.”, agrega.

El Ejército informó que en el hecho también fue dado de baja un integrante de esta estructura criminal; además, se logró la incautación de material de guerra.

Tras los hechos, se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias.

Finalmente, el Ejército envió un mensaje de condolencias a la familia de las víctimas.