El pasado viernes 12 de septiembre, una madre de familia acudió en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, en el barrio San Rafael, en Cúcuta, y apuntó con un arma de fuego a la coordinadora de la institución.

El hecho ocurrió después de un enfrentamiento entre dos estudiantes de séptimo grado. Las directivas convocaron a los padres de los menores para tratar la situación, pero el encuentro escaló hasta el punto de requerir la intervención de la Policía del CAI San Rafael.

Aunque los uniformados creyeron que la tensión había disminuido y abandonaron el lugar, la madre de una de las alumnas volvió minutos después con un arma en mano y amenazó de muerte a la docente.

#Cúcuta | 🛑 El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, afirmó que no se dejará 'guevoniar' por una mujer que amenazó con arma de fuego a directivas del colegio Luis Carlos Galán por corregir a su hija, estudiante del centro educativo. pic.twitter.com/ZdnLfaamg5 — La FM (@lafm) September 16, 2025

Tras la agresión, las autoridades escolares ordenaron la suspensión inmediata de actividades. La coordinadora recibió acompañamiento policial y se instauraron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelante un proceso judicial contra la mujer implicada.

Informaron que por motivos de seguridad, la funcionaria no regresará al colegio, decisión que ha generado preocupación en el cuerpo docente.

Por su parte, el docente Fabián Bueno expresó en W Radio que este tipo de agresiones contradicen la misión educativa. “Se supone que las instituciones son territorios de paz, pero estamos perdiendo herramientas para garantizar la disciplina. Muchas veces los maestros terminamos desprotegidos frente a los estudiantes y a sus familias”.

Es inaceptable que en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Cúcuta una madre irrumpa con un arma para amenazar a una coordinadora por ejercer su labor. Rechazo total a esa violencia que pone en riesgo la integridad del personal educativo. Las aulas deben ser espacios seguros. — Diego González Toloza (@DiegoGonzalez_t) September 16, 2025

“No podemos llamarle ya la atención a los estudiantes y muchas cosas de esas ya uno, a veces, se cansa de estar llenando y llenando registros por todas partes y los muchachos como si nada y en sus casas muchas veces son permisivos”, dijo Bueno.

Asimismo, desde la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort) se hizo un llamado urgente para que se refuerce la seguridad en los colegios públicos de la región.

@menazar0n con @rma a profesora en #Cúcuta



Comunidad educativa del colegio Luis Carlos Galán hace plantón #EnVivo ante agresión de madre de familia. pic.twitter.com/wCJGsA78T9 — TVCUCUTA PLUS (@Tvcucutaplus) September 15, 2025

El pasado lunes 15 de septiembre, padres, estudiantes y maestros realizaron un plantón en la sede educativa para rechazar el acto violento y exigir garantías para el personal.