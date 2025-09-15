En video quedó registrado el momento en que al menos siete agentes de Tránsito forcejaban con el conductor de una motocicleta, en plena Avenida 4N con Calle 22N en Cali, Valle del Cauca. Sobre estos hechos, la Secretaría de Movilidad indicó que el ciudadano respondió de manera agresiva en el puesto de control, al parecer, porque no portaba ninguno de los documentos requeridos en regla.

Según testigos, el motociclista habría realizado un cruce indebido en la Avenida 3N con Calle 22N, a la izquierda, poniendo en riesgo a los conductores que circulaban sobre la Avenida las Américas. Debido a esto, los agentes decidieron detenerlo; y durante el procedimiento se percataron que el vehículo no cumplía con las condiciones tecnicomecánicas.

Se conoció que en medio del procedimiento, el conductor de la motocicleta habría agredido a un agente de Tránsito, lo que generó que los demás compañeros se enfrentaran contra el ciudadano.

En las imágenes captadas por los transeúntes se puede observar a los agentes acorralando al ciudadano, a quien le propinaron una serie de golpes y patadas.

Los agentes de tránsito en Cali tienen la función de regular el tráfico vehicular. Sin embargo, según denuncias publicadas en un portal, algunos agentes han agredido a una persona, excediendo sus competencias y entrando en el ámbito penal.



La situación ha escalado a… pic.twitter.com/9s5V96Eq6E — Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 15, 2025

Ante la situación la Personería de Cali ordenó la apertura de una indagación contra los funcionarios.

“Ante los posibles hechos de una agresión de agentes de tránsito contra un particular, la personería distrital de Santiago de Cali ha ordenado la apertura de una indagación previa a efecto de esclarecer si hubo un uso desmedido de la función pública por parte de estos servidores públicos, quienes conforme a la ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario están llamados a tratar con respeto, imparcialidad a todas aquellas personas que dentro del servicio guarden relación dentro de la actividad propia que deban desplegar.”, dijo el personero Distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón.

“La personería exige de parte de todo servidor público respeto hacia los particulares, así como también hemos venido exigiendo el respeto de los particulares hacia los servidores públicos. No vamos a tolerar un acto desmedido de ningún servidor público que comprometa la integridad de los particulares.”, añadió.