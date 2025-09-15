El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó el fin de semana la captura de un ciudadano estadounidense por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años.

La detención se produjo en la ciudad de Medellín, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito por parte de la Policía Nacional en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El capturado fue identificado por las autoridades como Sthepen Paul Mueller, de quien se tiene registro de 33 ingresos a Colombia.

“Viajaba a Medellín, donde contactaba a las víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles dádivas a cambio de encuentros sexuales en apartamentos arrendados”, indicó el director de la Policía Nacional en su cuenta de X.

Agregó que las investigaciones sobre Sthepen Paul Mueller dan cuenta de hechos de explotación sexual contra dos menores de edad en los dos últimos años.

“HSI-Arizona (Estados Unidos) adelanta una investigación por turismo sexual en contra del capturado. Durante la operación conjunta se incautaron un computador portátil, dos memorias USB y un celular”, detalló el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán.

Por último, destacó que en lo corrido de 2025 la Policía Nacional ha capturado a 1.997 abusadores de menores de edad, “contribuyendo así a proteger la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

