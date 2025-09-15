El alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, aseguró este lunes que se ha visto obligado a pagar de su propio sueldo parte del combustible que requiere la fuerza pública para operar en el municipio.

El mandatario calificó esta situación de “indignante” días después del asesinato del jefe de su esquema de seguridad, el subintendente de la Policía Jorge Armando Tapias, ocurrido el pasado sábado 13 de septiembre.

#Condolencias | La Alcaldía de Arauca lamenta el asesinato de Jorge Armando Tapias, integrante del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza.



Expresamos solidaridad y fortaleza a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. 🕊️ pic.twitter.com/mt1N2qjcog — Alcaldía de Arauca (@alcaldiaarauca) September 14, 2025

“Lo curioso es que me toca sacar de mi sueldo para darle combustible a la fuerza pública. Mensualmente gasto entre dos y cuatro millones de pesos para que puedan operar”, aseveró el alcalde Qüenza en ‘Blu Radio’.

Y agregó: “si un día no tengo plata en mi cuenta, los vehículos del Ejército se quedan paralizados. Eso es lo más indignante”.

Sobre el crimen de su jefe de seguridad, el mandatario de Arauca dijo que fue perpetrado por un grupo armado ilegal en retaliación a las acciones desplegadas para evitar que las disidencias de las Farc o el ELN instalen banderas o lancen panfletos en sus fechas conmemorativas.

“Durante dos años no hemos permitido la apología de grupos al margen de la ley en Arauca. Esa decisión fue la que llevó a que atentaran contra mi equipo”, sostuvo.

Aseguró que “hoy el grupo más fuerte en el país es el frente Domingo Laín. Viven en Venezuela, cruzan en canoas, asesinan a policías y civiles, y se refugian bajo el amparo de la Guardia Venezolana”.

Tras el asesinato de Jorge Armando Tapias, el alcalde de Arauca lamentó el hecho con un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

“Gracias, amigo Jorge Tapias por siempre estar al lado mío, por convertirse en mi sombra, en mi protección. Me queda el dolor en el pecho, pero muchas carcajadas y vivencias; jamás le llamé la atención porque hacía su trabajo impecable. Usted fue un señor siempre, mi cabo Tapias”, escribió.