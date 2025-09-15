Este domingo 14 de septiembre varios municipios del departamento del Cauca volvieron a ser atacados por las disidencias de las Farc, ataques que estuvieron dirigidos a estaciones de Policía.

Leer también: “Están bajo el terror de las Farc”: reacciones tras atentado contra la Fuerza Pública en Cauca

Horas más tarde, se conocieron los audios de lo que fue el momento en que los policías atrapados en la confrontación armada pedían rescate y apoyo. Los ataques se vivieron de manera simultánea en los municipios de Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda, Cajibío y Silvia, un uniformado murió y otros cuatro resultaron heridos.

En las grabaciones, los policías piden refuerzos, pero en el fondo se escuchan los disparos, efectuados por disidentes del Estado Mayor Central de las Farc, célula que obedece las órdenes de alias Iván Mordisco.

“Por favor, que manden refuerzos porque están acabando con la Policía. Les están diciendo que se entreguen, ya llevamos una hora, esto está muy duro y no se ve nada de respuesta”, se le escucha decir a uno de los policías en el audio.

Sobre las confrontaciones también se han difundido videos. En uno de ellos se nota a varios uniformados atrincherados mientras son atacados por las disidencias en la subestación de Policía de El Carmelo, Cajibío.

Importante: “Me fui a un parque a gritar, fuera de mi casa, lejos de Alejandro”: María Claudia Tarazona relató cómo se enteró de la muerte de su esposo

“Nos tienen rodeados, comandante, por favor que llegue el helicóptero, están pegando los disparos en la pared”, se le escucha decir a otro de los policías.

“Llevamos ya como 40 minutos diciéndoles, hermano. Yo no sé qué hijueputas trámites administrativos tienen que hacer, pero les estoy diciendo. Nos tienen ya rodeados, hermano. Nos tienen ya rodeados”, fueron otras de las palabras de los policías.