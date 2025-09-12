Un caso de violencia infantil ha generado rechazo en Antioquia.

En redes sociales se hizo viral un video en el que un hombre golpea de forma violenta a su hijo de 15 años en una finca del sector El Bosque, zona rural de Yarumal, el pasado martes 9 de septiembre.

En las imágenes se observa al hombre, vestido con camiseta roja y pantalón azul, atacando al menor que permanece en el suelo gritando de dolor.

Primero lo golpea con las manos y simula asfixiarlo, para luego tomar lo que sería una correa y continuar la agresión, mientras el adolescente intenta protegerse.

La comunidad grabó el momento y realizó la denuncia por medio de las redes sociales. La administración municipal de Yarumal emitió un comunicado rechazando lo ocurrido y aseguró que se activó el protocolo de protección integral.

Indicaron que en coordinación con la Fuerza Pública, el ICBF y la Comisaría de Familia, tomaron medidas para proteger al menor y remitir el caso a la justicia.

“Se garantizará acompañamiento psicosocial a la familia y se adelantan las actuaciones judiciales correspondientes”, indicó la alcaldía.

En Yarumal, un adolescente de 15 años fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su padre. El hombre fue vinculado a proceso judicial y el menor quedó bajo protección de la Comisaría de Familia. #Antioquia pic.twitter.com/teIMmS28YE — DiariOriente (@diarioriente) September 12, 2025

Por su parte, la Policía de Antioquia confirmó que el agresor, padre del menor, fue plenamente identificado e individualizado, quedando vinculado a un proceso que lidera la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado en Antioquia, señaló que unidades de Infancia y Adolescencia, junto con la Policía Judicial, adelantaron los actos urgentes de investigación.

El adolescente quedó bajo protección de la Comisaría de Familia, que avanza en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos para garantizar su seguridad e integridad.

¿Cómo denunciar un caso de violencia infantil en Colombia?

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato infantil. A través de la línea gratuita nacional del ICBF: 01 8000 91 80 80.

También por la línea 141, disponible para reportar casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.