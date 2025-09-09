Bajo la premisa “lo que le sirve a Cali, le sirve a Colombia” viajó Alejandro Eder, alcalde de Cali, a Estados Unidos con el propósito de “fortalecer los lazos de cooperación internacional”, viaje que se había planeado con varios alcaldes de las principales ciudades capitales de Colombia pero que finalmente solo lo hicieron dos de ellos.

“Actualmente la coyuntura entre nuestros dos países no es la mejor. Si bien la certificación o desertificación de nuestro país depende del Gobierno nacional, las consecuencias de una desertificación la sentíamos directamente en Cali”, justificó el alcalde a través de un video colgado en su cuenta de X.

Citó los ataques terroristas perpetrados en la capital del Valle del Cauca por parte de grupos armados y que para frenarlos “se deben fortalecer y profundizar las relaciones con Estados Unidos”.

Aseguró de igual forma que la fuerza obrera se ve sustentada en el mercado de los Estados Unidos hacia dónde va a parar el 30 % de las exportaciones de esta ciudad. “Hoy Necesitamos que lleguen más empresas americanas a invertir en Cali, ya hay más de 50 y sobre todo que se siga fomentando ese comercio”, explicó.

“Si se llegan a deteriorar las relaciones bilaterales, se puede ver afectado el comercio y por ende habrá menos empleo y más problemas para nuestra ciudadanía (…) Desde Washington estamos trabajando para que se mitiguen los efectos de lo que vaya a pasar con o sin de certificación, necesitamos tener relaciones más fuertes, más sólidas y más profundas con Estados Unidos”, aseveró Eder.

Lo que le sirve a Cali, le sirve a Colombia. Necesitamos relaciones sólidas con Estados Unidos para enfrentar exitosamente la amenaza de los violentos, generar empleo y dinamizar la economía.



Hoy tuvimos un primer día exitoso en Washington en el propósito de fortalecer los… pic.twitter.com/FxIBm304na — Alejandro Eder (@alejoeder) September 8, 2025

Aunque la idea inicial era que los alcaldes de las principales ciudades colombinas viajaran hasta el país norteamericano, finalmente solo asistieron Eder y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, para hablar sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga.

“Desde hace mucho tiempo no estaba en riesgo una relación tan importante para Colombia como la de Estados Unidos”, advirtió Gutiérrez desde Washington añadiendo que la situación se ha deteriorado por “los graves errores que ha cometido el gobierno Petro, y al ser complaciente con las estructuras criminales y no combatirlas y no combatir con decisión el narcotráfico”.

Por su parte, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se excusó de la misión internacional alegando que nunca supo quién “se inventó lo de ir a Washington” pues como alcaldes “no estamos facultados a tratar”.

“En lo personal, no tengo la intención de desafiar al presidente de la República, ni mucho menos, así algunos insistan en tal propósito. Al jueguito provocador de ‘quién parte la patilla’, no le apostamos en Cartagena. Cuando alzamos la voz lo hacemos para reclamar por lo justo. De resto, respetamos la figura constitucional del presidente y siempre estaremos dispuestos al trabajo aunado con el Gobierno Nacional en pro del desarrollo”, dijo Turbay a través de un mensaje en X.