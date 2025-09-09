Una persona resultó herida tras la explosión de una granada en el barrio La Unión, en el oriente de Cali, la noche de este lunes 8 de septiembre.

El hecho se registró cuando, según las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en motocicleta arrojaron un artefacto explosivo contra una vivienda del sector. La onda expansiva dejó a un ciudadano lesionado, quien fue trasladado a un centro asistencial cercano.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, la persona herida se encontraba dentro del inmueble al momento del ataque. Las autoridades descartaron que el atentado estuviera dirigido contra instalaciones públicas o la Fuerza Pública.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali encabezó un despliegue operativo en la zona para iniciar las pesquisas y establecer quiénes serían los responsables del ataque con granada.

En el perímetro se encuentran una institución educativa y una iglesia, que no sufrieron afectaciones. La investigación busca determinar si este hecho está relacionado con disputas entre grupos armados ilegales que operan en el oriente de la ciudad.

Este nuevo atentado ocurre en un contexto de violencia creciente con el uso de explosivos en la capital del Valle. Uno de los episodios más graves se produjo el 21 de agosto de 2025, cuando un camión cargado con explosivos detonó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando seis personas muertas y 71 heridas, entre civiles y militares. Según la Fiscalía, el ataque fue atribuido al frente Jaime Martínez, disidencia de las FARC.

Meses antes, el 10 de junio de 2025, varios CAI de la Policía en barrios como Meléndez y Los Mangos fueron blanco de una ola de explosiones que ocasionó la muerte de al menos siete personas y dejó 28 heridos.

En abril del mismo año, otro artefacto estalló frente al CAI Jorge Eliécer Gaitán, causando únicamente daños materiales.

Las autoridades han señalado que estos atentados hacen parte de la estrategia de presión armada del Estado Mayor Central de las FARC, que mantiene presencia en Valle y Cauca.

Tras el ataque del 21 de agosto, el Gobierno nacional reforzó la seguridad en Cali, ofreció recompensas millonarias por información sobre los responsables y advirtió que no habrá concesiones frente a quienes buscan desestabilizar la región mediante actos de terrorismo.