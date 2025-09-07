El presidente Gustavo Petro arremetió este domingo contra el exdirector de la Dian y ex ministro de Comercio Luis Carlos Reyes por el incumplimiento del decreto que prohibió las exportaciones de carbón a Israel.

El mandatario respondió a una publicación en X (antes Twitter) en la que Reyes aseguró que la exportación de carbón “se mantuvo por orden expresa de Gustavo Petro”, incluso en contra de sus “recomendaciones”.

“Pero, obviamente, el presidente que culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4:00 p. m. no va a asumir sus propias responsabilidades”, dijo el exministro.

En respuesta, Gustavo Petro aseveró que fue responsabilidad de Luis Carlos Reyes, en calidad de director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que no se cumpliera a cabalidad la orden de no exportar carbón hacia el país de Oriente Medio.

“El gatopardismo es así. La orden la dio el presidente en consejo de ministros y gatopardo la volvió inicua en la Dian”, escribió el jefe de Estado.

Agregó que el nuevo decreto, que entró en vigor el pasado 30 de agosto y establece restricciones “estrictas y sin excepciones” al comercio de este mineral con Israel, “ahora sí funciona”.

“Lástima que más carbon haya salido después de mi orden verbal de prohibición, le agregaste la frase de la traición: ‘excepto las que produzcan antes de la concesiones firmadas en el 2000′. Hacer trampa para que continue el genocidio. Una barbaridad ética verdadera", lanzó.

Por último, Gustavo Petro se refirió al presunto contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido bajo el alias de Papá Pitufo. “Espero que haya cumplido la orden de no dejar entrar al pitufo a la Dian, estoy investigando”, concluyó.

El gatopardismo es así. La orden la dió el.presidente en Consejo de ministros, y gatopardo la volvió inicua en la DIAN.



Luis Carlos Reyes reaccionó a la publicación de Petro anunciando acciones legales en su contra por injuria y calumnia.

“Presidente, es infame la forma en que politiza usted el genocidio en Gaza solo por estar en desacuerdo con mi candidatura presidencial, y pone mi vida y la de mi familia en riesgo con sus palabras. Radicaré denuncia por injuria y calumnia en la Comisión de Acusaciones”, sentenció.