La Policía Nacional incautó 1,5 toneladas de marihuana en una carretera del departamento de Cundinamarca, en el centro del país, que al parecer pertenece a una disidencia de las antiguas FARC.

El director de la institución, mayor general Carlos Fernando Triana, detalló que la droga fue decomisada en una operación en el centro poblado de Chinauta, cercano a Bogotá, y pertenecería al frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que opera en el departamento del Cauca.

“El cargamento, procedente del departamento del Cauca, tenía como destino la ciudad de Bogotá, para luego ser distribuida en diferentes zonas de la capital del país. La acción policial impidió la comercialización de 2,8 millones de dosis”, añadió el oficial.

¡𝐈𝐍𝐂𝐀𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒 𝟏,𝟓 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐇𝐔𝐀𝐍𝐀! En Chinauta (Cundinamarca), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, decomisamos 1.500 kilos de marihuana tipo creepy, pertenecientes al frente ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias.

El Cauca, donde hay presencia de las disidencias de las FARC y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al igual que de grupos de narcotraficantes, es escenario de constantes ataques que alteran el orden público.

El Ejército puso en marcha, el 12 de octubre del año pasado, la ‘Operación Perseo’, con más de mil soldados, para retomar el control de El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño, otro grupo que hace parte del EMC.

Sin embargo, el despliegue militar no ha dado el resultado esperado y las disidencias siguen desafiando al Estado.