Luego de que una propiedad en Tubará y un vehículo, marca Mercedes Benz, aparecieran como propiedades de Nicolás Petro, la defensa del exdiputado presentó una serie de videos que demostrarían que dichos activos le pertenecen es a Daysuris Vásquez, exesposa y principal testigo en contra del hijo del presidente.

El abogado Alejandro Carranza exhibió las imágenes al finalizar la solicitud de exclusión de pruebas, denunciando que se trata de un caso de “doble rasero de la Fiscalía”.

En los videos se observa a Day Vásquez disfrutando en traje de baño y dentro de la piscina de la vivienda junto a más personas, en 2024, así como haciendo uso del vehículo, bienes mencionados como parte del proceso judicial en contra de Nicolás Petro.

Carranza aseguró que el exfiscal del caso, Mario Burgos, “sabía que la casa la tenía la señora Daysuris del Carmen”, mostrando un video de junio 22 de 2023, es decir, antes de las capturas el 29 de julio de ese año. Además antes de llegar a audiencia de juicio y mientras negociaba un principio de acuerdo con la Fiscalía.

“Acá hay un sesgo institucional, el interés de la fiscalía no era llevar a la justicia, ni a la verdad, ni a la reparación, el interés de la justicia aquí era sencillamente construir esta narrativa para perseguir a través de este proceso judicial al papá de Nicolás. Eso era todo lo que se buscaba”, añadió el apoderado de Nicolás Petro.

Asimismo, Carranza mostró chats “que también anda filtrando la señora Vicky Dávila para hacer su campaña”, dijo en medio de la audiencia.

Sobre la manera cómo se produjo la captura de Nicolás Petro, el abogado Carranza también pretendía mostrar unos videos, pero el juez primero especializado Hugo Carbonó le recomendó abstenerse de proyectar dichas imágenes.

“Son documentos y elementos que están sirviendo de apoyo a la motivación de la exclusión, en cuanto puedan afectarse derechos a la intimidad, absténgase de mostrar del procesado, situación que puedan llevar a una desnudez, así haya sido una notica pública, no hacerla repetitiva. Puede mencionarla como sustento”, enfatizó el juez.

¿Qué dijo Day Vásquez sobre los videos?

Daysuris Vásquez aseguró, a través de su cuenta de X, que “la defensa del señor Nicolás Petro además de ser cínica, es irrespetuosa y abusiva”.

De igual manera, la exesposa de Nicolás Petro rechazó que el abogado Carranza exhibiera “en plena audiencia preparatoria” sus videos, los cuales aseguró, “hace mucho tiempo no están en mis redes sociales”.