Un ciudadano colombiano requerido por la justicia fue capturado este miércoles en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de ser deportado desde Estados Unidos. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, tenía en su contra una circular roja de Interpol por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.

Le puede interesar: Procuraduría pide al Minsalud cumplir la sentencia de la Corte que ordena aumentar valor de la UPC

El procedimiento se realizó en coordinación con la Policía Nacional, las autoridades estadounidenses y Migración Colombia, que lo dejó a disposición de la justicia apenas aterrizó el vuelo procedente de Alexandria, Virginia.

Según informó Migración Colombia, la captura fue posible gracias al intercambio de información en los sistemas migratorios y a los protocolos de cooperación interinstitucional. La entidad detalló que el ciudadano no pudo descender de la aeronave antes de ser entregado a la Policía.

Vea aquí: La ONU condena el ataque contra dos soldados quemados con gasolina en Putumayo

A través de su cuenta oficial en X, Migración señaló: “Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado, dejó a disposición de las autoridades a un colombiano requerido con circular roja por homicidio, secuestro, concierto para delinquir y hurto. El individuo ingresó al país deportado desde Estados Unidos”.

🗞️#EsNoticia | @MigracionCol en el aeropuerto @BOG_ELDORADO, dejó a disposición de las autoridades a un colombiano requerido con circular roja por homicidio, secuestro, concierto para delinquir y hurto. El individuo ingresó al país deportado desde Estados Unidos. pic.twitter.com/I9ucoVFl7o — Migración Colombia (@MigracionCol) September 3, 2025

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que este tipo de procedimientos evidencian la capacidad del Estado para impedir que personas con cuentas pendientes con la justicia eludan su responsabilidad.

Lea también: Una mujer fue asesinada a machetazos junto a su hijo, en medio de un presunto robo

“Cada caso detectado demuestra la capacidad de Migración Colombia para garantizar que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia no evadan su responsabilidad”, afirmó la funcionaria.

El detenido permanece bajo custodia de la Policía Nacional, que inició el trámite para ponerlo a disposición de un juez de control de garantías. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el hombre tiene vínculos con estructuras criminales en Colombia.