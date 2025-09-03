En la tarde de este martes 2 de septiembre fue secuestrado en el municipio de Miranda, norte del Cauca, el joven Samuel Londoño Escobar, de 17 años, hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca y exalcalde del municipio, Elmer Londoño Ortega.

Lea: Polémica frase de Petro en defensa de la reforma tributaria: “El pobre no usa casi gasolina”

De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de hombres armados que se movilizaba en una camioneta interceptó al menor de edad en pleno casco urbano del municipio y lo obligó a subir al vehículo.

Los testigos del hecho alertaron de inmediato a las autoridades, pero estas no pudieron seguirle la pista a los secuestradores.

La Alcaldía de Miranda, encabezada por Walter Zúñiga Barona, emitió un comunicado rechazando este acto “que atenta contra la paz y la tranquilidad de la familia, y vulnera los valores de convivencia de nuestra sociedad”.

Lea: La JEP reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado

“Elevamos nuestras oraciones por la protección, la vida y la integridad de Samuel, y pedimos a sus captores que lo liberen de manera inmediata”, se lee.

Por su parte, la Gobernación del Cauca expresó su “profunda solidaridad y acompañamiento” a la familia de Samuel Londoño Escobar en estos momentos de angustia.

“De forma coordinada con la Alcaldía de Miranda, la Fuerza Pública y las autoridades competentes, se adelantan actuaciones institucionales orientadas a su pronto regreso al hogar”, dice el comunicado de la gobernación.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) también se pronunció sobre este caso que tiene consternada a la población de Miranda.

“Rechazamos el secuestro de Samuel Londoño Escobar en Miranda, Cauca. Nada justifica vulnerar los derechos de un adolescente ni arrebatarle su libertad. Exigimos su liberación inmediata y expresamos solidaridad con su familia y comunidad”, escribió en una publicación en X.