El presidente Gustavo Petro pidió en la noche de este martes durante su alocución que se investigue al colegio donde estudiaba Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de down que había desaparecido el 12 de agosto en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, y cuyo cadáver fue hallado el 29 del mismo mes en el río Frío.

“El Ministerio de Educación, porque debe hacer la investigación del jardín ese de educación especial en Cajicá y otros, porque esa niñita murió fue ahí, parece, en el colegio”, dijo el mandatario.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) pidió que se investigue el jardín infantil en donde estudiaba la menor hallada sin vida Valeria Afanador. Aseguró que “la niña murió fue ahí, al parecer, y eso significa codicia". @SC_Periodista_https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/6y9acqplOU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2025

Valeria Afanador fue vista con vida por última vez en la mañana del 12 de agosto en las instalaciones del colegio donde estudiaba: Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del centro educativo, la niña ingresó hacia las 10:30 de la mañana a la zona de arbustos “cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío” y no regresó.

La Fiscalía General de la Nación detalló que el cuerpo de la menor fue encontrado “por un campesino de la zona” en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá.

El dictamen de Medicina Legal, conocido el lunes 1 de septiembre, determinó que “la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”.

Asimismo, arrojó que los “cambios cadavéricos” se aproximan al mismo período de tiempo de su desaparición, que “no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo”, hallado en las aguas del río Frío, adyacente al colegio donde estudiaba, y que “sus prendas de vestir no tenían desgarros ni cortes”.

Sin embargo, el abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana, aseguró este martes en su cuenta de X que el Instituto de Medicina Legal también encontró “escoriaciones” en el cuerpo de la niña.

“Según Medicina Legal, el cuerpo de Valeria presentaba escoriaciones en el tórax y una mano, causadas antes del homicidio. Aunque no eran mortales, sí son claves para esclarecer cómo se produjo la muerte”, escribió.