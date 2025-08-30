En un trágico accidente en la vía Bucaramanga-Puerto Berrío murió Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y su esposa, Ruth Elena Alzate, recordados por ser los fundadores del icónico restaurante antioqueño ‘El Rancherito’.

Lea más: Francia Márquez se reunió con primer ministro de Madagascar para fortalecer la cooperación bilateral

Además de su faceta empresarial, Jaramillo Restrepo era reconocido por su afición al mundo equino y su activa participación en la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Colombianos de Silla (Asdesilla), entidad que confirmo la noticia y envió un mensaje de condolencias a sus familiares y allegados.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijas, nietos, demás familiares y amigos, así como a toda la comunidad de asociados que hoy sienten su partida. Nos unimos en oración y solidaridad en este momento de dolor”, indicó la Asociación en un comunicado.

La lamentable perdida ocurre apenas una semana después de que el Concejo de Medellín les entregara un reconocimientos por los 50 años del restaurante, distinción otorgada por el concejal Alejandro de Bedout. “Abrazo fuerte para sus hijas Paulina, Ana y María José”, escribió el corporado.

Ver más: Colombia prohíbe totalmente exportaciones de carbón a Israel

Por el fallecimiento de la pareja, se han manifestado figuras públicas y políticas. El expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta de X.

“Nos duele en el alma el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su señora Ruth en un accidente vial en Santander. Con afecto y solidaridad acompañamos a su familia”.

Nos duele en el alma el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su señora Ruth en un accidente vial en Santander. Con afecto y solidaridad acompañamos a su familia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 30, 2025

Asimismo, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez envió un mensaje por su cuenta e X “los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios”.

🙏🏻Muy triste por la noticia de la muerte de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate en accidente de tránsito en la vía Puerto Berrío. Yo los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios. El Rancherito y su familia, son su gran legado.

Mi solidaridad con sus hijas… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 30, 2025

Por su parte, el Centro Democrático también envió un mensaje de acompañamiento solidario y afecto a los familiares en “este doloroso momento”.