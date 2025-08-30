Uniformados de la Estación de Policía Los Mártires, en el centro de Bogotá, capturaron a un hombre luego de que este robara los diezmos de una parroquia.

El hecho ocurrió en la mañana de este sábado 30 de agosto. La Policía recibió el reporte y al llegar al templo la comunidad tenía retenido al implicado, acusado de robarse la suma de un millón quinientos cincuenta y un mil quinientos pesos ($1.551.500), presuntamente sustraídos de los diezmos de la parroquia.

El Teniente Coronel Freddy Muñoz, comandante de la Estación de Policía Mártires, indicó que la comunidad fue fundamental para esta captura. “Gracias a la información oportuna de la ciudadanía, se logra la captura de esta persona y la recuperación de estos recursos que fueron ofrendados por los feligreses”, aseguró.

De acuerdo a lo revelado por las autoridades, el señalado era cercano a la comunidad religiosa y habría aprovechado esa confianza para permanecer en las instalaciones durante la noche. Uno de los monaguillos del templo fue quien advirtió sobre el robo.

El hecho fue captado en una de las cámaras de seguridad de la iglesia. En las imágenes se nota el momento del robo.

🚨En #Mártires, un hombre se ganó la confianza de la comunidad de una parroquia para hurtar cerca de dos millones de pesos de las ofrendas que dejan los feligreses. pic.twitter.com/8cpLjcYLXS — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 30, 2025

El hombre capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de hurto.