Sneyder Pinilla ha prometido ‘prender el ventilador’ contra nuevos personajes en el caso que se le sigue al exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por el escándalo de corrupción en el interior de la entidad.

“Claro que sí”, dijo Pinilla a la pregunta de si declararía en contra de los congresistas Martha Peralta y Julio Elías Chagüí a su ingreso a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia este lunes por la mañana.

El exfuncionario, que llegó fuertemente escoltado por miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con chaleco antibalas y casco, rendirá su declaración ante la magistrada Cristina Lombana y el próximo 1 de septiembre con Misael Rodríguez contra los 6 congresistas de la Comisión de Crédito.

Pinilla se ha convertido en pieza clave para la Fiscalía en los procesos que buscan esclarecer cómo se desviaron millonarios recursos públicos en la Ungrd, mediante contratos irregulares que habrían favorecido a funcionarios del Gobierno, congresistas y empresarios.

En abril de este año, la Sala de Instrucción abrió una investigación preliminar contra la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, luego de que la Fiscalía compulsara copias al tribunal sobre presuntos acuerdos en la contratación de la unidad. La senadora es mencionada en reuniones y conversaciones registradas en el proceso contra Pinilla y el exdirector de la entidad, Olmedo López.

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía aseguró: “El 4 de diciembre de 2023, usted, señor Olmedo López, se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi, por un valor aproximado de 35 mil millones de pesos. El senador le indicaría dónde y con quién los ejecutaría”.

Con estos llamados a declarar, la Corte busca avanzar en el esclarecimiento de uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro y que involucra a altos funcionarios y dirigentes políticos de distintas vertientes.