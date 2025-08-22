El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció la apertura de la Invitación Pública No. 010 de 2025, a través de la cual busca vincular 760 personas al Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).
La convocatoria está dirigida a fortalecer la recolección de información en el área social, con énfasis en hogares y micronegocios, en 36 municipios de Colombia.
Dane lanza nueva convocatoria laboral con más de 300 vacantes en Barranquilla, Santa Marta y Montería, entre otras
Los cargos disponibles son: 506 Encuestadores, 193 Supervisores de campo y 61 Coordinadores de campo.
De acuerdo con la entidad, quienes sean seleccionados cumplirán un rol clave en la obtención de dato estratégicos que servirán para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas en el país.
Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 11 de agosto del año en curso en el sitio web del BPSO: http://bpso.dane.gov.co.
La fecha estimada de inicio de labores será el 6 de octubre del presente año.
A continuación detalles los perfiles requeridos y salario para cada rol del BPSO:
Coordinador de campo: 59
- Título de formación tecnológica y veintidós (22) meses de experiencia laboral relacionada.
- Aprobación de siete (7) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y veinte (20) meses de experiencia laboral relacionada.
- Terminación y aprobación de estudios de pregrado universitario y doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.
- Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.968.000
Coordinador de campo (San Andrés – isla): 2
- Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título profesional.
- Terminación y aprobación de estudios de pregrado universitario.
- Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
- Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.968.000
Encuestador (rural): 156
- Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título de formación técnica profesional.
- Título de formación tecnológica.
- Aprobación de dos (2) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados.
- Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000
Encuestador (urbano): 342
- Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título de formación técnica profesional.
- Título de formación tecnológica.
- Aprobación de dos (2) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados.
- Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000
Encuestador urbano (San Andrés – isla): 8
- Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
- Con Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000
Supervisor de campo (rural): 58
- Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Aprobación de cuatro (4) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000
Supervisor de campo (urbano): 132
- Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Aprobación de cuatro (4) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000
Supervisor de campo urbano (San Andrés – isla): 3
- Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
- Título profesional.
- Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.
- Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000