El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció la apertura de la Invitación Pública No. 010 de 2025, a través de la cual busca vincular 760 personas al Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).

La convocatoria está dirigida a fortalecer la recolección de información en el área social, con énfasis en hogares y micronegocios, en 36 municipios de Colombia.

Los cargos disponibles son: 506 Encuestadores, 193 Supervisores de campo y 61 Coordinadores de campo.

De acuerdo con la entidad, quienes sean seleccionados cumplirán un rol clave en la obtención de dato estratégicos que servirán para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas en el país.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 11 de agosto del año en curso en el sitio web del BPSO: http://bpso.dane.gov.co.

La fecha estimada de inicio de labores será el 6 de octubre del presente año.

A continuación detalles los perfiles requeridos y salario para cada rol del BPSO:

Coordinador de campo: 59

Título de formación tecnológica y veintidós (22) meses de experiencia laboral relacionada.

Aprobación de siete (7) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y veinte (20) meses de experiencia laboral relacionada.

Terminación y aprobación de estudios de pregrado universitario y doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.

Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.968.000

Coordinador de campo (San Andrés – isla): 2

Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Título profesional.

Terminación y aprobación de estudios de pregrado universitario.

Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.968.000

Encuestador (rural): 156

Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Título de formación técnica profesional.

Título de formación tecnológica.

Aprobación de dos (2) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados.

Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000

Encuestador (urbano): 342

Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Título de formación técnica profesional.

Título de formación tecnológica.

Aprobación de dos (2) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados.

Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000

Encuestador urbano (San Andrés – isla): 8

Título de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Con Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.067.000

Supervisor de campo (rural): 58

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.

Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Aprobación de cuatro (4) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000

Supervisor de campo (urbano): 132

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.

Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Aprobación de cuatro (4) semestres de pregrado universitario cursados y aprobados y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000

Supervisor de campo urbano (San Andrés – isla): 3

Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Título profesional.

Tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).

Salario: la duración del operativo es de 9 meses y 25 días. $2.226.000