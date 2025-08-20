El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado a orillas del río Cauca, específicamente en la vereda el Aguacate, del municipio de La Virginia. Según el reporte de las autoridades, el cadáver no tenía su cabeza ni sus extremidades superiores, lo que ha hecho imposible que la víctima sea identificada.

Camilo Bayer, secretario de Gobierno de La Virginia, explicó que el cuerpo fue hallado por la comunidad, la cual alertó a la Policía sobre el cuerpo desmembrado, el pasado lunes 18 de agosto.

“Se recibe en la central de radio de la Policía Nacional un hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Cauca por el sector de la vereda El Aguacate, donde al realizar la verificación se hace un hallazgo del cuerpo de una persona de sexo femenino en donde ha perdido algunas extremidades”, comentó.

Se conoció que el torso de la mujer estaba atrapado entre troncos y vegetación, en el sector conocido como El Cinco.

Unidades de la Policía Nacional y de Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver.

Este sería el tercer caso de violencia registrado en lo corrido del 2025 en el municipio de La Virginia.