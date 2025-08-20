La defensa de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, confirmó que la influenciadora y empresaria ya no se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor. Desde este miércoles 20 de agosto, la condenada cumple su sentencia en la Estación de Carabineros de la Policía, ubica en cerca del Parque Nacional, En Bogotá.

Epa Colombia seguirá cumpliendo la condena de prisión que le fue impuesta por instigación al terrorismo tras los hechos ocurridos en el año 2021.

El abogado Francisco Bernate, representante legal de Barrera, confirmó que la decisión de traslado ya fue ejecutada en la mañana del miércoles 20 de agosto, y que su clienta se encuentra en un espacio diferente al de la cárcel ordinaria.

El cambio significa que Barrera ya no estará bajo la custodia del Inpec, sino de una guarnición policial, lo que representa una modificación sustancial en la forma en que deberá cumplir su condena de cinco años y tres meses por instigación al terrorismo.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el proceso que terminó en el traslado no fue inmediato. Estuvo precedido por “meses de conversaciones entre la defensa de Barrera y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el secretario jurídico de Presidencia”, además de reiterados llamados del presidente Gustavo Petro para sacarla de la cárcel.

La decisión también estuvo respaldada por una petición formal elevada el 11 de junio de 2025 por el abogado Víctor Mosquera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se solicitaba “buscar mecanismos para la protección de la vida e integridad” de la empresaria.

La defensa insistió en que el caso debía ser interpretado en el marco de la “criminalización de la protesta social” de 2019, cuando Barrera fue procesada por los actos vandálicos contra una estación de TransMilenio durante el estallido social de 2021.

En la solicitud se lee: “Por ello solicito que se autorice, desde la Dirección de Centros de Reclusión Militar y el Inpec, el cupo correspondiente para que mi representada pueda ser trasladada a una unidad militar que cuente con las condiciones de un ERE (establecimiento de reclusión), a fin de cumplir la condena que le ha sido impuesta”.

Este documento buscaba que se aplicaran medidas de protección especiales, aludiendo a las dificultades de seguridad que enfrentaba Barrera en El Buen Pastor por su exposición mediática.

Finalmente, Francisco Bernate aseguró que, antes del traslado de su clienta, se encontraba en una situación complicada dentro del penal. “El argumento principal es la situación que ella vive en este centro de reclusión, donde por su notoriedad y su visibilidad, ha tenido inconvenientes con compañeras, con la mismísima guardia y realmente creemos que ella no está bien allí”, declaró a Alerta Bogotá.