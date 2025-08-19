Un nuevo episodio de violencia juvenil enluta a Bucaramanga. Un adolescente de 13 años murió y otro de 16 resultó herido tras una riña ocurrida hacia las 9:45 p. m. del lunes 18 de agosto en el barrio Cristal Alto, en el sur de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, los dos menores se encontraban en una zona conocida por la presencia de consumidores de estupefacientes. Hasta allí llegó un automóvil del cual descendieron cuatro jóvenes que, sin mediar palabra, atacaron con armas blancas a los adolescentes antes de huir con rumbo desconocido.

El niño de 13 años fue trasladado de urgencia por algunos vecinos al Hospital Universitario de Santander. Los médicos lo ingresaron al área de cirugía, pero no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de una herida en el tórax que afectó directamente los pulmones.

El otro joven, de 16 años, solo sufrió una lesión leve. En su intento por escapar hacia una zona boscosa, se enredó con un alambre de púas que le ocasionó una herida superficial. El menor llegó por sus propios medios al Hospital San Juan de Dios, donde fue atendido y se recupera fuera de peligro.

Las autoridades todavía no han confirmado los móviles de la agresión, aunque las primeras indagaciones apuntan a disputas entre jóvenes de los barrios Cristal Alto y Dangond. Una de las versiones que circula señala incluso a un menor residente en Cristal Alto como posible responsable del ataque mortal.

Unidades de la Policía Judicial, la SIJIN y el CTI de la Fiscalía asumieron la investigación. Entre las primeras diligencias están las entrevistas a los testigos, entre ellos una niña que presenció los hechos.

Al tratarse de víctimas y presuntos agresores menores de edad, se activaron los protocolos de Infancia y Adolescencia, la Defensoría de Familia y la Fiscalía General. Mientras tanto, la comunidad del sector ha expresado su preocupación por el aumento de riñas entre grupos juveniles, varias de ellas con desenlaces fatales en la ciudad.