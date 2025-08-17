La banda delincuencial ‘Los Espartanos’ sufrió un nuevo contundente golpe por parte de la Policía del Valle del Cauca que logró la captura de uno de sus miembros acusado de desapariciones forzosas a partir de un cruel método.

Lea también: La transformación de la calle 72 toma forma con frentes de trabajo simultáneos

El hoy detenido fue identificado por las autoridades como Robinson Zuluaga Arroyo, conocido en el mundo del hampa con el alias de El Loco, y que fue capturado en una operación en la que participó la Policía y la Armada en el barrio Viento Libre, de la comuna 4 de Buenaventura.

Zuluaga Arroyo aparte de ser el encargado de llevar a cabo las extorsiones con las que se lucra la banda criminal, ‘El Loco’ también es acusado de desaparecer forzosamente a personas utilizando un cocodrilo.

Lea también: Expresidente Uribe denuncia que desde el Gobierno se enviaron mensajes que instigaron el asesinato de Miguel Uribe

“Logramos materializar una orden de captura en contra de Robinson Zuluaga Arroyo. Este individuo es señalado de presuntamente colaborar con el grupo delincuencial organizado ‘Los Espartanos’, el cual se encontraba vinculado a graves hechos de desaparición forzada”, dijo el teniente coronel Daniel Peralta, comandante (e) del Distrito Especial de la Policía de Buenaventura.

Sobre la utilización de su violento método el comandante apuntó que “en diligencias anteriores, nuestras unidades le incautaron un cocodrilo que, de acuerdo a las investigaciones, habría sido utilizado como método de desaparecer personas”.

Lea también: “Pagamos $ 1.800.000 pesos″: turistas mexicanos denuncian robo, secuestro y extorsión en aguas de Cartagena

El prontuario criminal del procesado incluye antecedentes por homicidio, tráfico de estupefacientes y aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

A la captura de este importante miembro de Los Espartanos, se suma la de César Fabián Micolta Sinisterra, conocido como alias el Menor, también perteneciente a la misma célula delincuencial y que fue detenido en una operación internacional coordinada entre la Policía, autoridades de Estados Unidos y Chile.

Micolta Sinisterra cayó en Chile, país que utilizaba como refugio para evadir a la justicia colombiana. Tras su detención en territorio chileno fue deportado y en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá capturado.