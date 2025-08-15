La Fiscalía archivó una denuncia por injuria y calumnia interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la precandidata presidencial Susana Muhamad, del Pacto Histórico.

“No creo en la intimidación hacia las mujeres para frenar el debate político. Después de ser denunciada por Armando Benedetti, la Fiscalía nos da la razón”, advirtió la ex ministra de Ambiente en sus redes sociales.

La denuncia del jefe de la cartera política tenía que ver con el consejo de ministros televisado del pasado 4 de febrero, en el que la exfuncionaria aseveró: “Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti”, debido a los señalamientos de supuesta violencia intrafamiliar que hay en su contra cuando fue diplomático del Ejecutivo.

La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Marcela Abadía, citó a audiencia de conciliación al hoy ministro y a la precandidata el pasado 28 de julio, pero Muhamad no estuvo de acuerdo con la retractación solicitada por el ministro de gobierno.

“Esta expresión, pese al descontento del querellante, no ostenta ninguna lesividad que atente de forma inequívoca, clara y directa la honra o buen nombre del denunciante. Contrario a ello, se trata de una mera opinión, amparada en el derecho fundamental de la libre expresión, relacionada con la convicción de la indiciada de no querer trabajar con el querellante por considerarlo contrario a lo que personalmente ella comprende son los postulados feministas. Ningún hecho punible, así como tampoco ninguna imputación infamante -que traspase los linderos de lo penalmente reprochable- resulta posible endilgar a la querellada”, expuso la delegada en su resolución.

