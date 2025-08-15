La avioneta de matrícula HJ428 cubría la ruta Tolú-Medellín cuando, por motivos no esclarecidos se precipitó a tierra a las 3:25 pm este viernes 15 de agosto.

El lugar del accidente fue en vía pública, un parque ubicado sobre carrera 71 con calle 47 D, cerca a la estación Estadio, del metro de Medellín y a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

El sector es conocido por ser zona residencial del occidente de la capital antioqueña por lo cual los vecinos se vieron conmocionados ante la situación:

“Se escuchó un estruendo muy fuerte y cuando nos acercamos, vimos esa avioneta accidentada”.

Según el reporte de autoridades aeroportuaria, el avión modelo Ibis GS-700 Magic, monomotor, actualmente se encontraba prestando servicio a vuelos privados, y reportó fallas en el motor cuando estaba cerca de aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera.

Al interior de la avioneta se reportaron dos heridos; una mujer de 55 años y un hombre de 50 años, ocupante y piloto del automotriz correspondientemente. Ambos fueron remitidos a la Clínica CES y Las Américas, respectivamente. El piloto fue llevado con lesiones en la cabeza y el pecho, mientras que la pasajera fue llevada al CES con traumas en la cara.

No contentos con el siniestro panorama, dueños de lo ajeno hicieron de las suyas y hurtaron los teléfonos personales y algunas pertenencias de los lesionados.