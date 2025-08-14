Luego de asistir a las exequias del senador Miguel Uribe Turbay, realizadas en el Congreso de la República el pasado 13 de agosto, el congresista republicano Bernie Moreno se refirió, en unas cortas declaraciones, a la relación entre Estados Unidos y Colombia.

El senador estadounidense aseguró que el interés de su país siempre ha sido mantener las buenas relaciones con Colombia y que los lazos de amistad continúen.

“La relación con el pueblo está muy bien y es lo que vamos a seguir haciendo”, añadió Moreno, refiriéndose a la relación entre EE. UU. y el pueblo colombiano.

“Queremos bastante a Colombia, es importantísimo que la gente en Colombia entienda que los Estados Unidos espera tener una relación positiva con el país”, enfatizó.

Asimismo, el congresista republicano confirmó que se reunirá este viernes con el presidente Gustavo Petro para tratar las relaciones bilaterales y afianzar los acuerdos.

Cabe recordar que en esta visita oficial al país, Moreno vino acompañado del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con quien tiene la misión de fortalecer las buenas relaciones diplomáticas.

“Es importante mostrar que la alianza entre los Estados Unidos y Colombia es una de las alianzas más importantes del hemisferio”, agregó.

