El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, del Partido Liberal, convocó para el próximo martes 19 de agosto una reunión con el ministro del Interior y los partidos políticos para blindar la seguridad de cara a las elecciones de 2026, tras el magnicidio del senador Miguel Uribe y el reciente atentado al representante Julio César Triana.

Leer más: Capturan en España a la falsa médica que trabajó con la Clínica de la Policía y en hospitales de Soledad

En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió este jueves a la seguridad y las garantías de los precandidatos presidenciales, asegurando que la “pugnacidad” es el mayor problema que conlleva a la inseguridad.

“Si algo ayuda a la seguridad o va a ayudar al buen desarrollo de las próximas elecciones es el lenguaje, el dejar atrás la pugnacidad que se ha creado sobre todo desde ayer, y que parecería que estamos cometiendo los mismos errores del pasado donde los únicos beneficiados son las mafias, los delincuentes y los grupos al margen de la ley y las estructuras criminales”, añadió.

Ver también: Capturan a mujer que solicitaba domicilios con un software que generaba comprobantes falsos en Cartagena

Asimismo, el mininterior hizo énfasis en que los dirigentes políticos deben entender la dimensión de las palabras agresivas o la intención de generar episodios bélicos entre los sectores contrarios.

“Si nuestros dirigentes políticos o actores políticos no entienden eso, estamos condenados a repetir la historia. Porque aquí lo que se está dando es una pugnacidad entre unas personas que sí se conocen para que terminen muriendo unas personas que no se conocen”, enfatizó.

Le sugerimos: Carlos Daniel, hijo de Carlos Bacca, fue convocado a un microciclo de trabajo de la selección Colombia sub-15

Benedetti alertó además que “eso es lo que está sucediendo y lo que sucedió siempre en la historia de nuestro país, que actores políticos importantes llevan una pugnacidad personal hasta tal punto que lo único que termina es el odio polulando por todos lados y entonces vienen ese tipo de desastres para la democracia, para el país. Eso es lo primero para la seguridad”, explicó.