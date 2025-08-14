Cuando un muere un ser querido son muchas las cosas a las que prestarle atención al tiempo, que si es los trámites para la funeraria, la autorización del cuerpo, si murió en un centro médico, o atender a las decenas de personas que lamentan su muerte.

Eso sin contar que hay que lidiar con la tristeza que embarga la muerte de alguien cercano. En momentos así lo que menos se quiere es pensar y no hay aliento para trabajar, por ello la ley colombiana estableció la licencia por luto que brinda al trabajador unos cuantos días remunerados.

Así quedó establecido en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo consignado como una obligación especial del patrono. En total son cinco días hábiles que se deben conceder por parte del empleador.

“En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador”, contempla el código.

¿A quiénes aplica la licencia por luto? Por consanguinidad cuando mueren padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. Por afinidad cuando muere el cónyuge, compañero(a) permanente, suegros, yerno o nuera. Y civil cuando mueren hijos adoptivos y padres adoptantes.

Dependiendo la relación del empleado con la persona que murió, la persona debe presentar, en aras de acreditar ante el empleador el parentesco, copia del certificado de defunción del familiar, registro civil de nacimiento del fallecido, copia del registro civil de matrimonio o documento notariado sobre convivencia.

Otras licencias remuneradas que puede exigir el empleado