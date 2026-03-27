La Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) invita a los empresarios a renovar el registro mercantil de sus compañías antes del martes 31 de marzo, fecha límite establecida por la ley.

Este trámite es fundamental para mantener la formalidad empresarial y abre oportunidades para acceder a beneficios exclusivos que fortalecen la productividad, la competitividad y el crecimiento de los negocios.

Beneficios de renovar oportunamente

Dice la CCB que renovar el registro mercantil da acceso a una oferta integral de servicios, como:

Formación en Inteligencia Artificial, a través del programa Máster IA, orientada a incrementar la eficiencia operativa y crear valor para el negocio y los clientes mediante:

Automatizar tareas rutinarias

Prever patrones de demanda y optimizar el stock de inventarios y las cadenas de suministro, reduciendo costos de almacenamiento

Analizar datos útiles que mejoren la toma de decisiones

Identificar tendencias y anticipar cambios en los mercados

Más conocimiento y formación para tu negocio, como webinars y eventos presenciales totalmente gratis.

Conexión con empresas clave del mercado y participación en programas y convocatorias que impulsan el crecimiento.

Acceso gratuito a la base gremial más grande del País

Servicios especializados para mejorar la competitividad de los negocios.

Estrategias innovadoras para maximizar ingresos, incrementar las ventas, y fidelizar clientes.

“Es importante destacar que cuando una empresa se formaliza, registra su actividad y pasa a hacer parte del tejido productivo de un territorio, no solo cumple un requisito legal; también abre puertas a posibilidades de expansión y de materialización de nuevos negocios, porque fortalece su confianza y su reputación, pilares fundamentales de cualquier economía”, dice la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Para facilitar el proceso de renovación, la CCB ofrece múltiples instrumentos que les permiten a los empresarios elegir el más conveniente:

Sede virtual: www.camarabaq.org.co

Call Center: 605 330 37 00

Agenda visita con un Agente de Desarrollo Móvil: ¡Sin filas y sin complicaciones!

Programa tu asesoría virtual, ahorra tiempo y recibe asesoría personalizada según tus necesidades. Elige el día y la hora en que deseas ser atendido, y aparta tu turno.

Gabi, asistente virtual: vía WhatsApp 321 456 6961 o correo gabi@camarabaq.org.co

Red de Corresponsales CCB: Establecimientos aliados en Barranquilla y municipios del Atlántico y Magdalena para evitar desplazamientos.

Puntos Empresario: Centro Empresarial Buenavista, Puerta de Oro, Centro, Soledad y Sabanalarga. Horario de atención: ✔ lunes a viernes: 8:00 a. m. - 5:00 p. m. (jornada continua). ✔ sábado 28 de marzo: Atención en todos los Puntos Empresario de 8:00 a. m. a 12:00 m