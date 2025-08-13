La Registraduría Nacional emitió una alerta en Antioquia por la aparición de nuevas modalidades de estafa dirigidas a quienes desean expedir o activar su cédula digital.

Según la entidad, delincuentes están contactando a los ciudadanos a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, haciéndose pasar por funcionarios para obtener información personal y facilitar así fraudes posteriores.

Asimismo, en Rionegro se han detectado casos en los que se difunden falsos anuncios sobre jornadas gratuitas para la entrega de la cédula o se solicitan datos privados para su activación en el celular.

Diego Sepúlveda, delegado de la Registraduría en Antioquia, recordó que ninguno de los servicios de la entidad requiere de tramitadores externos.

“No caigan posiblemente en alguna estafa. Y queremos además decirles que no se necesita ningún intermediario o tramitador para la activación de la cédula digital o para este trámite”, expresó el funcionario.

La institución recomendó a los ciudadanos realizar cualquier gestión únicamente por los canales oficiales y efectuar los pagos exclusivamente a través de la página web de la Registraduría o en los puntos de recaudo autorizados, garantizando así la seguridad del proceso.