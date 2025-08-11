Andrea del Pilar Fandiño Palacios, docente y geóloga de la Universidad Nacional, falleció luego de ser atacada por un enjambre de abejas durante su jornada de trabajo, en zona rural del municipio de Ortega, en el departamento de Tolima.

De acuerdo con testigos, la profesional fue atacada por un enjambre de abejas mientras realizaba labores de campo. Las múltiples picaduras provocaron una reacción alérgica grave, con inflamación y dificultad respiratoria, lo que obligó a trasladarla de urgencia al hospital San José de Ortega.

Luego fue remitida a Bogotá por la gravedad de su estado de salud. Sin embargo, en el trayecto sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que la ambulancia fue desviada a Ibagué para estabilizarla.

Facebook Andrea del Pilar Fandiño Palacios, docente y geóloga de la Universidad Nacional, falleció por ataque de enjambre de abejas

Pese a los esfuerzos médicos, Fandiño falleció minutos después. El alcalde de Ortega, Diego Matiz, explicó que la geóloga se encontraba en una de las 124 veredas del municipio, lejos del casco urbano y del hospital, lo que dificultó la atención oportuna.

Según indicó, la comunidad la auxilió de inmediato y se había coordinado un traslado en avioneta medicalizada, pero no fue posible salvarle la vida.

Hoy despedimos con profundo dolor a nuestra querida profesora Andrea Fandiño Palacios. Su sonrisa, su calidad humana y...

Asimismo, la velación se realizó el pasado sábado en el Jardín Parque Cementerio Los Olivos, en Cota, y las exequias se llevaron a cabo el domingo en el mismo lugar.

Por su parte, el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional expresó un sentido mensaje de despedida, resaltando su sonrisa, calidad humana y amor por la geología, así como el impacto que dejó en estudiantes y colegas.