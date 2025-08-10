Al menos 601 toneladas de cocaína han sido incautadas este año en Colombia, lo que representa un aumento del 16 % en comparación con lo logrado en 2024, informó este domingo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Lea: Incautan más de 2 toneladas de cocaína en el mar Caribe

Esas incautaciones son el resultado de la lucha contra el narcotráfico desplegada por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, que han contado con el apoyo de naciones aliadas, agregó Sánchez en su cuenta de X.

“No permitiremos que este veneno llegue a otras naciones o al microtráfico que alimenta la violencia en nuestro territorio”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Las operaciones desplegadas forman parte de una ofensiva integral contra el narcotráfico en Colombia, con la que el Ejecutivo busca desmantelar las redes criminales que operan a nivel nacional e internacional, y reducir el poder de las economías ilícitas mediante un enfoque no solo represivo, sino también estructural.

Lea: Incautan más de cinco toneladas de cocaína en el Puerto de Cartagena

Colombia y Perú son los dos mayores productores mundiales de cocaína, por lo que las autoridades tienen como foco combatir este delito.

Asimismo, el ministro Sánchez aseguró que, en lo que va de este año, las autoridades han destruido 3.827 instalaciones que los narcotraficantes utilizan para el procesamiento de cocaína.

Para el Gobierno, añadió Sánchez, lo alcanzado en la lucha contra el narcotráfico “no son solo cifras: son vidas salvadas de otras naciones y de Colombia, seguridad para las regiones y futuro para nuestro país”.

Sector Defensa marca récord histórico: 601 toneladas de cocaína incautadas en 2025.

No permitiremos que este veneno llegue a otras naciones o al microtráfico que alimenta la violencia en nuestro territorio.



El narcotráfico se asfixia cuando se unen el @COL_EJERCITO,… pic.twitter.com/d1JpAr7geV — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 10, 2025

Colombia espera que Estados Unidos certifique al país por su lucha contra las drogas con base en sus resultados, según lo han expresado varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Estados Unidos emite cada año una lista de países certificados por su lucha contra el narcotráfico, ante lo cual Colombia insiste en que las autoridades y el sector privado han trabajado con ese propósito.

Los cultivos de coca en Colombia crecieron un 10 % en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %, según reveló en octubre pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).