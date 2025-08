Mientras se preparan nuevas capturas de otras personas involucradas en el atentado contra el senador Miguel Uribe, se conoció lo que le dijo a la Fiscalía General de la Nación el menor de edad que participó en reuniones para la planeación del crimen, que se había entregado y luego no quiso recibir ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

El adolescente de 17 años se entregó voluntariamente a la Fiscalía, luego fue asignado para el restablecimiento de sus derechos al ICBF, peri tres días después se escapó de un centro de Bogotá.

De acuerdo a Semana, el joven, conocido como ‘El ñero’, es pieza clave en la investigación porque conoce cómo se planificó el suceso. Se conoció que había sido contactado por Élder José Arteaga, alias el Costeño, señalado como el autor intelectual del atentado, para que fuera el encargado de disparar en contra del político el 7 de junio en Bogotá.

Sin embargo, el adolescente, aunque había aceptado ser el sicario, se arrepintió días antes por considerar que se trataba de una misión suicida.

Por medio de declaraciones de Astrid Cáceres, directora del ICBF, se conoció que el menor de edad estaba en el instituto como como migrante no acompañado y no como testigo protegido y que por eso no se podía decir que se había fugado.

Según El Tiempo, el menor edad salió de Bogotá el 6 de junio, un día antes del atentado, rumbo a Tulcán, Ecuador. Esto obligó a el Costeño a buscar rápidamente otro menor de edad para que accionara el arma en contra de Uribe Turbay.

EL joven regresó luego de varios días, con la intención de colaborar con la justicia y declarar a favor de uno de los implicados, confiando en que no quedaría bajo custodia.

En lo que le dijo a la Fiscalía, reveló que la planeación del atentado comenzó cuatro meses antes y que el Costeño insistió en usar menores de edad asegurando que no iban a ser enviados a prisión sino al ICBF.

