La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió este sábado al polémico pronunciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez en el que asegura que no ha sido tomada en cuenta por el Gobierno nacional para la toma de decisiones en el país.

Cabe recordar que Márquez lanzó duras críticas, en medio del Encuentro Internacional Juntas por la Restauración de Nuestra Dignidad, con motivo del Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes, sobre su papel en la Vicepresidencia; sin embargo no se refirió directamente al presidente Gustavo Petro.

“Hoy no vengo a hablar solo de mí. Vengo a hablar desde un cuerpo afrodescendiente, un cuerpo de mujer negra que ha sido celebrado, instrumentalizado, desgastado y desechado”, empezó diciendo la funcionaria.

Enfatizó: “Quiero ser clara: no estoy aquí para quedarme callada. No voy a fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza, y luego nos culpa por no respirar”, expresó Francia Márquez el pasado 25 de julio.

Ante el discurso de la alta funcionaria, Marín dijo: “Hoy quiero expresar mi solidaridad y la de la Defensoría del Pueblo con la señora vicepresidenta de la República Francia Márquez Mina. Como vicepresidenta, ella simboliza el voto popular que la ubicó en un lugar muy importante de la institucionalidad democrática de nuestro país”.

Asimismo, señaló que “como mujer representa a millones de mujeres que independientemente de su ideología se abren camino en lugares públicos en contra de todo tipo de prejuicios que suelen ubicar a las mujeres en el espacio del hogar, en el espacio del cuidado de la maternidad, pero no en el espacio público, en el de la toma de decisiones”.

La defensora del Pueblo enfatizó que la discriminación contra las mujeres no es igual en todos los casos, particularmente “es más dura cuando se es una mujer negra, es aún más cruel”.

Añadió en su discurso que la vicepresidenta ha sufrido discriminación de género, discriminación racial, y además ha sido víctima del clasismo y de la violencia política, por lo que se solidariza con ella y le brinda su apoyo.

“El discurso que dio es una lección de igualdad para todos y para todas en nuestro país. Es una lección de dignidad. No es mucho lo que uno no puede agregar, lo que nadie puede agregar, solo debemos escuchar, aprender y respetar. La izquierda, la derecha, el mundo político, la sociedad en su conjunto”, añadió.

De igual manera, le envió un mensaje a Francia Márquez en el que le agradece por su lucha, que aunque muchos no la ven, aseguró, esta trascenderá a futuras generaciones. Asimismo le expresó su admiración por ocupar el lugar que ocupa en la historia de Colombia.

“Vicepresidenta, su lucha no ha sido en vano, queda escrita en la historia de nuestro país y aunque muchos, muchas no lo vean, usted es un ejemplo de dignidad que trascenderá a las generaciones. Aunque nuestro país, atado al pasado, se niegue a reconocer su lugar, nadie le puede quitar la posición que ocupa, no solo en el gobierno actual, sino en la historia de nuestro país. Gracias, vicepresidenta”, finalizó la defensora.